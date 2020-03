Mæland med korreks til kommunar som lagar for mange koronareglar

innenriks

Mæland heldt pressekonferanse via nett-TV og telefon tysdag ettermiddag.

Der påpeika ho at kommunepolitikarar over heile lande fattar ulike lokale vedtak for å verne innbyggjarane mot koronasmitte.

– Det kan vere veldig bra. Men nokre av desse tiltaka får nokre uheldige konsekvensar: Vi kan til dømes ikkje ha ein situasjon der kritisk vedlikehald blir stansa fordi ein person som er busett i éin kommune ikkje får sleppe inn i ein annan, sa Mæland.

Ho understreka at hjula i samfunnet må gå rundt, og då må folk få komme seg på jobb.

Mæland opplyste at ho og helseminister Bent Høie (H) vil halde felles orienteringar for pressa kvar dag klokka 16 framover.

