NHO fryktar ny arbeidsløyserekord

Nav melde tysdag at talet på personar som er registrerte som heilt arbeidslause, har auka med 84.000 berre den siste veka.

Det utgjer 5,3 prosent av arbeidsstyrken, opp frå 2,3 prosent i februar.

Men dette er berre byrjinga, åtvarar NHO-sjeføkonom Øystein Dørum.

– Dette er førstelinja. Det er flyselskapa, hotella og nokon av produksjonsbedriftene. Det er før vi har sett andre runde med verknader, seier Dørum til NTB.

Han fryktar at vi om ikkje lenge kan augne «den høgaste arbeidsløysa etter krigen» i Noreg.

Førre arbeidsløysetopp vart nådd sommaren 1993. Den gong steig registrert arbeidsløyse i Noreg til over 6 prosent.

«Svært høge tal»

Tala frå Nav viser at det berre måndag kom inn 24.900 søknader om dagpengar ved permisjon.

– Dette er svært høge tal, og vi går ut frå at dei fleste av desse vil bli innvilga, seier Nav-direktør Sigrun Vågeng i ei pressemelding.

Ho viser til at Nav i 2009, som var toppåret under finanskrisa, innvilga 48.000 førstegongssøknader om dagpengar ved permisjon.

Då oljebremsen var på sitt verste i 2016, vart 26.000 førstegongssøknader innvilga.

– Slik situasjonen er no, ventar Nav at arbeidsløysa vil halde fram med å auke, seier Vågeng.

Ei annleis krise

Dørum meiner dagens krise er noko heilt anna enn dei to tidlegare krisene.

– Ho er vesensforskjellig ved at det no er tilgangen til arbeidskraft, og dermed produksjonssida, som primært blir treft av tiltaka. Så treffer dette etterspurnaden, seier han.

Nøyaktig kor mange som vil bli permitterte, tør sjeføkonomen ikkje spå.

– Men det vi kan vere ganske sikre på, er at det i store delar av norsk næringsliv blir stillstand framover, seier han.

– I den perioden, der vi er i dvale og ting går på sparebluss mange stader, vil det vere ekstremt viktig at vi held produksjonsstrukturen intakt og bedriftene flytande.

Oljebransjen ramma

Viruskrisa treffer òg petroleumsnæringa, og Equinor varsla tysdag at selskapet har sett krisestab for å handtere situasjonen.

Ei rekkje tiltak er allereie sette i verk for å hindre at spreiing av koronaviruset rammar produksjonen. Equinor har redusert aktiviteten på felt og anlegg, innført moglegheit for heimekontor og innført strenge reiserestriksjonar og karantenereglar.

Fagforbundet Safe opplyser til NRK at om lag 1.000 oljearbeidarar har fått permisjonsvarsel.

Framstegspartiets energipolitiske talsperson Jon Georg Dale etterlyser ekstraordinære tiltak frå olje- og energiminister Tina Bru (H) for å sikre at produksjonen kan haldast i gang.

– Dersom plattformer må stengjast ned på grunn av mangel på viktig personell, kan dette få store økonomiske konsekvensar for selskapa og for inntektene til staten, påpeikar han.

Uro i handelsnæringa

Hovudorganisasjonen Virke fryktar at situasjonen òg kan ramme handels- og tenestenæringa hardt.

Ei medlemsundersøking viser ifølgje Virke at spesielt faghandelen strevar, og at éin av fem i faghandelen fryktar konkurs innan to veker.

– Eg er djupt bekymra for utviklinga vi ser no. Tusenvis av arbeidsplassar kan forsvinne om kort tid, seier Virkes administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen.

