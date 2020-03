Nav har fått 45.000 søknader om dagpengar ved permisjon på fem dagar

innenriks

Berre på måndag 16. mars fekk Nav 24.900 søknader om dagpengar ved permisjonar og 2.000 ordinære søknader om dagpengar.

Frå torsdag førre veke, på fem dagar, har Nav fått inn 45.000 søknader om dagpengar ved permisjon.

– Dette er svært høge tal, og vi går ut frå at dei fleste av desse vil bli innvilga. Til samanlikning innvilga Nav i toppåret under finanskrisa (2009) vedtak i 48.000 førstegongssøknader om dagpengar ved permisjon. Under toppåret i oljekrisa (2016) hadde vi 26.000 innvilga førstegongssøknader, seier Nav-sjef Sigrun Vågeng i ei pressemelding.

12.200 sjukefråværstilfelle

Frå 9. til og med 16. mars har Nav registrert 12.200 sjukefråværstilfelle knytte til koronaviruset.

Den 16. mars vart det registrert 4.300 nye tilfelle, opplyser Nav i ei pressemelding måndag.

Frå og med 9. mars har helsevesenet kunna huke av på koronaviruset (covid-19) som diagnose på sjukmeldingar. Tala gjeld anten smitten er påvist eller mistenkt.

– Dei siste dagane har det vore ein kraftig auke i talet på sjukefråværstilfelle med påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset, seier Nav-sjef Sigrun Vågeng.

– At talet er klart høgare enn tala frå Folkehelseinstituttet på smitta, heng saman med at tala til Nav òg fangar inn sjukmeldingar med mistanke om smitte, legg ho til.

Ny statistikk

Frå og med 17. mars startar Nav med hyppige publiseringar av statistikk som kan gi informasjon om konsekvensane av koronaviruset.

– Nav har statistikk som kan kaste lys på konsekvensane av covid-19 i samfunnet vårt, og vi har no endra nokre av rutinane våre slik at vi kan hjelpe samfunnet og avgjerdstakarar med oppdatert og relevant informasjon om den situasjonen Noreg no er inne i, seier Vågeng.

Statistikken blir oppdatert dagleg.