Raudt meiner permitterte studentar òg må få rett på dagpengar under koronakrisa

Under behandlinga av den andre delen av krisepakken i Stortinget torsdag skal Raudt fremje forslag om at permitterte studentar skal ha krav på dagpengar, skriv Universitas.

–⁠ Studentar står i like stor fare for å bli permitterte, sjuke eller sette i karantene som andre grupper. Då skal det berre mangle at dei får same tryggleik som andre i samfunnet under denne krisa. Derfor tek vi dette vidare til Stortinget for å få på plass ein løysingar for studentane så fort som mogleg, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Slik lyder forslaget: «Stortinget ber regjeringen gi studenter rett på dagpenger, på lik linje med alle andre. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart, og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.»

AUF har òg sendt eit forslag til Arbeidarpartiet der dei ber om å mellombels opne for at studentar som har vore i arbeid og tent 0,75G, skal kunne få dagpengar.

