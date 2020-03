Statleg oppkjøp kan bli siste utveg for Norwegian

innenriks

Etter det NTB kjenner til, er ein uformell diskusjon allereie i gang i dei politiske miljøa om statleg kjøp av aksjar i Norwegian som eit mogleg alternativ for å sikre at flyselskapet overlever.

SVs næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes seier til NTB at SV ikkje ser bort frå at dette kan bli ei løysing.

– Det er ikkje SVs primærpolitikk å kjøpe flyselskap. Men vi vil vurdere det seriøst for å sikre arbeidsplassar og viktig infrastruktur, seier han.

Kritisk infrastruktur

Etter det NTB forstår, vil stortingsfleirtalet neppe påleggje regjeringa å kjøpe seg heilt eller delvis opp i Norwegian, og politikarane uttalar seg inntil vidare svært varsamt om saka.

Men opposisjonen er tydeleg på at luftfarten i Noreg må sikrast.

– Dette er børsnoterte selskap som vi skal vere varsame med å spekulere rundt i allmenta. Men det eg vil seie, er at luftfarten er viktig med tanke på alle arbeidsplassane, og viktig for kritisk infrastruktur i Noreg. Derfor har vi eit særleg samfunnsansvar for å sikre at den næringa held seg i lufta, seier arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre til NTB.

Han er overtydd om at det vil bli behov for ein særskild tiltakspakke for luftfarten.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum meiner målet må vere at det òg i framtida finst tre flyselskap i Noreg – Norwegian, SAS og Widerøe.

– Vi må setje inn tiltak som gjer at vi sikrar alle dei tre flyselskapa. Det er Norwegian det er mest akutt for no, men det er ikkje mange dagane før det blir vanskeleg for SAS òg, åtvarar han.

Nye kanselleringar og permisjonar

Norwegian varsla måndag ettermiddag at selskapet kansellerer 85 prosent av flygingane og permitterer 7.300 tilsette.

– Luftfarten står overfor ei ekstraordinær krise der også vi i Norwegian må setje dei aller fleste av flya våre på bakken og permittere ein stor del av kollegaene våre, seier konsernsjef Jacob Schram i ei pressemelding.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) seier regjeringa arbeider fortløpande med å finne fleire tiltak for å hjelpe luftfarten.

– Når store delar av passasjergrunnlaget blir borte så å seie over natta for luftfarten, nasjonalt og internasjonalt, så er det sjølvsagt svært krevjande. Dette er samfunnsviktig infrastruktur for Noreg, og derfor er vi i tett dialog med bransjen for å vere oppdaterte i ein situasjon der ting endrar seg frå time til time, seier han i ei skriftleg utsegn til NTB.

Siste utveg

Flyanalytikar Hans Jørgen Elnæs trur det vil sitje langt inne for styresmaktene å gå til kjøp for å sikre flyselskapet.

– Eg trur det er den siste døra dei opnar, seier han.

Ifølgje han er det truleg meir sannsynleg at staten vil prøve å hjelpe selskapet med garantiar og kapitalisering.

Ei rekkje hjelpetiltak er dessutan lanserte allereie, mellom dei kutt i momssatsen og mellombels oppheving av flypassasjeravgifta og lufthamnavgifta.

(©NPK)