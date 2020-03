Ulltveit-Moes restaurantkonsern permitterer 1.500

innenriks

Konsernet har 440 restaurantar og kafear i Norden, og allereie er i overkant av 130 restaurantar stengde, skriv E24. Konsernet eig eller har rettane til Peppes Pizza, Starbucks, Burger King, TGI Friday's, Blender og Leon.

– Det er heilt avgjerande at vi får slike tiltak på plass, viss ikkje er det ein risiko for at serveringsbransjen blir sett fleire år tilbake i tid, seier Umoe Restaurants-sjef Espen Hoff. Han viser til tiltak som allereie er gjorde i Danmark og Sverige.

Alle konsernets 4.300 tilsette har no fått permisjonsvarsel. Men talet på permisjonar er endå høgare enn 1.500 sidan Umoe Restaurants òg har ei heil rekkje franchisar, påpeikar Hoff.

