10.000 fysioterapeutar melder seg til koronateneste

innenriks

I ei pressemelding opplyser Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) at dei ser for seg fleire område der dei kan hjelpe.

– Vi kan bidra med alt frå lungefysioterapi, jobbe på legevakt og skadepoliklinikk, og dessutan avlaste fastlegar med telefonkonsultasjonar av pasientar med mellom anna muskel- og skjelettlidingar, seier Gerty Lund, forbundsleiar i NFF.

– Fysioterapeutar er høgt utdanna helsepersonell med medisinfagleg breiddekunnskap, og vi er klare til innsats, seier forbundsleiaren.

Ho seier behovet for helsepersonell er stort, ikkje minst sidan mange sjukehustilsette no er i karantene. Fleire av kommunane i landet har bede helsepersonell om å melde seg til teneste.

– Vi er klare for å delta der helsetenesta har behov for vår spesifikke, men også for den generelle helsekompetansen vår. Fysioterapeutar vil i stor grad vere kvalifiserte til å hjelpe andre helsepersonell som no er meir pressa, seier Lund.

(©NPK)