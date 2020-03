Genistreken til abelprisvinnarane: Brukte det tilfeldige til å løyse matematikkgåter

innenriks

– Det har vore uhyre nyttig!

Det seier leiar Hans Munthe-Kaas til NTB om arbeidet til årets to prisvinnarar. Han leier Abelkomiteen som kvart år plukkar ut vinnarane av den gjæve prisen på 7,5 millionar kroner frå den norske staten.

Prisen for 2020 går altså til Hillel Furstenberg (84) ved Hebrew University of Jerusalem i Israel og Gregory Margulis (74) frå Yale University i USA, noko som vart klart onsdag formiddag.

Såkalla «random walks» eller «virrevandring» står sentralt i mykje av arbeidet til dei to matematikarane. Ved hjelp av slike teknikkar har dei løyst nærast uløyselege oppgåver, som har vorte særs nyttige innanfor område som til dømes IT.

Tilfeldig turisme

Tankegangen som ligg i botn, er enkel: Sjå for deg ein turist som utforskar ein framand by med myntkast på kvart gatehjørne, anten for å dra til høgre eller venstre. Eller ein hund som leitar etter eit gøymt kjøtbein i hagen, og som søkjer rundt seg ved å virre vilkårleg fram og tilbake og rundt omkring. Til sjuande og sist vil han finne kjøtbeinet, sjølv om rørslene er vilkårlege.

På same måte har Hillel Furstenberg og Gregory Margulis teke i bruk tilfeldig vandring til å løyse komplekse matematiske gåter – ofte på overraskande vis. I 1984 løyste til dømes Margulis Oppenheim-forventinga, som då var eit over femti år gammalt uløyst problem innan talteori.

– Dei to har kryssa grenser mellom ulike greiner innanfor matematikken. Dei har hatt ein fenomenal oversikt og overraska med å bruke idear frå eitt felt til å løyse problem på andre felt, forklarer Munthe-Kaas.

Koronaspreiing

«Random walks» blir mellom anna brukt til å modellere åtferda til alt frå gassmolekyl til finansmarknader og hjerneaktivitet.

– Måten koronaviruset hoppar frå menneske til menneske, er òg eit døme på tilfeldig vandring. Denne modellen har altså Furstenberg og Margulis brukt på meir avanserte matematiske strukturar og grafar, seier komitéleiaren.

Dei to matematikarane har aldri jobba direkte saman, men på kvar sin kant med mange av dei same temaa.

– Dei har late seg inspirere av, og påverka kvarandre, seier Munthe-Kaas.

Flykta frå nazistane

Furstenberg og Margulis er begge av jødisk opphav og har vorte møtte med hindringar på grunn av bakgrunnen sin på ulike stadium av livet.

Hillel Furstenberg vart fødd i Berlin i 1935. Då han var fire år gammal, flykta familien frå Nazi-Tyskland, men på reisa døydde faren. Mora vart dermed nøydd til å ta seg av han og søstera åleine.

– Allereie før han var fylt 20 år, publiserte han fleire matematiske artiklar som framleis er utruleg vakre, seier Munthe-Kaas.

Etter ein karriere som matematikar ved fleire universitet i USA, flytta Fustenberg til Israel for å arbeide ved Hebrew University of Jerusalem, der han vart fram til han pensjonerte seg i 2003. Han har vore sentral i å etablere Israel som ein verdsleiande matematikknasjon.

Utreiseforbod

Gregory Margulis vart fødd i Moskva i 1946. Han utmerkte seg òg i ung alder, som ein av dei fremste matematikarane i Sovjetunionen. Men han opplevde å bli diskriminert for den jødiske bakgrunnen sin.

– Han fekk ikkje jobb på universitetet og vart i staden plassert i ei mindre prestisjefull stilling der han jobba med informasjonsteori. Men sjølv der gjorde han banebrytande oppdagingar, seier Munthe-Kaas.

Etter å ha fått utreiseløyve frå Sovjetunionen, knytte Margulis seg til matematiske miljø over heile verda, før han i 1991 slo seg ned ved Yale University i USA.

Vanlegvis blir Abelprisen delt ut i mai, men på grunn av koronakrisa blir truleg årets utdeling slått saman med utdelinga for neste år.

(©NPK)