Hyttegjestene forlèt fjellheimen

Tidleg tysdag var det 36.600 mobiltelefonar registrerte i Hallingdal. Talet vart redusert til 27.200 seinare på dagen, viser mobildata som Hol kommune har tilgang til, skriv VG.

Til saman bur det om lag 22.000 personar i Hallingdal-kommunane.

– Framleis har vi altså omkring 6.000 personar som ikkje oppheld seg her til vanleg, seier Hol-ordførar Petter Rukke til avisa.

– Eg trur ingen kom hit vondsinna. Dei har vel berre tenkt at det er betre å sitje på hytta og bruke fjellet, når skular og arbeidsplassar er stengde, seier Rukke, som understrekar at helsetenestene i kommunen ikkje er dimensjonerte for å ta vare på hyttegjester som blir smitta.

Så mange som 54.000 personar var i hytteområdet i helga, og måndag vurderte kommunen å be Heimevernet om hjelp til å sende folk heim.

