Krisepakke på 900 millionar til kulturlivet, idretten og det frivillige

Ordninga er meint å kompensere for bortfall av inntekter frå billettsal og deltakaravgifter, og dessutan meirutgifter som følgje av at arrangement må avlysast eller utsetjast på grunn av koronaviruset.

I første omgang skal ordninga kompensere for arrangement som skulle vorte haldne mellom 5. mars og ut april.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) viser til at det no er veldig krevjande tider for kultur-, frivillig- og idrettssektoren.

– Regjeringa vil gjere det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og eg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, seier han i ei pressemelding.

– Vil vi halde fram med å følgje opp i dialog med organisasjonar, foreiningar og lag, selskap og verksemder, og kontinuerleg vurdere fleire tiltak, seier Raja.

Ordningane blir forvalta av høvesvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, med den tekniske løysinga for begge ordningar i Lotteri- og stiftelsestilsynet.