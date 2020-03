innenriks

– Vi står midt i ei krise som rammar alle samfunnsområde, også idretten og det frivillige. Når styresmaktene pålegg at idretts- og frivilligarrangement blir avlyste, meiner Frp at styresmaktene òg har eit ansvar for å kompensere for noko av dette tapet, skriv Listhaug i ein e-post til NTB.

Ordninga skal kompensere for bortfall av inntekter frå billettsal og deltakaravgifter, og dessutan meirutgifter som følgje av at arrangement må avlysast eller utsetjast på grunn av koronaviruset.

Listhaug påpeikar at det er viktig at kulturelle institusjonar skal kunne klare å overleve, trass i koronakrisa Noreg står oppi no.

– Eg håpar ordninga bidreg til at idretten, lag og organisasjonar kjem igjennom denne krisa. Det er òg viktig å leggje til rette for at folkekjære kulturelle institusjonar skal kunne overleve, trass i tomme lokale og avlysingar, skriv ho.

I første omgang skal ordninga kompensere for arrangement som skulle vorte haldne mellom 5. mars og ut april.

– Kompensasjonsordninga har ei førebels tidsavgrensing, men vi vil sjølvsagt følgje utviklinga nøye og forlengje om nødvendig, skriv Listhaug vidare.

(©NPK)