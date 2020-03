Mæland: Ikkje sikkert at alle nordmenn kan komme seg heim

innenriks

Regjeringa dekkjer dei ekstrautgifter flyselskapa har ved å gjennomføre ruter dei elles ville ha innstilt.

I hovudsak vil det bli snakk om stader der det normalt oppheld seg mange nordmenn. Dei neste dagane vil det bli gjennomført flygingar til Spania og Marokko, men justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) seier det òg blir jobba med å opprette flygingar til andre destinasjonar.

Mæland påpeika at grenser og luftrom blir stengde og at mange land innfører strenge restriksjonar på kort varsel.

– La meg vere tydeleg på at alle restriksjonane gjer at det kan vere krevjande å få landingsløyve. Det gjer at det ikkje er sikkert at nordmenn kjem seg heim så langt som ut mars, seier ho.

Flyselskapa SAS, Norwegian og Widerøe er alle med i avtalen. Reisande må følgje med på heimesidene til flyselskapa og bestille billettar på vanleg måte.

Regjeringa vil vurdere om avtalen skal forlengjast etter 31. mars, men det er ikkje sikkert det vil vere mogleg gitt alle restriksjonane.

(©NPK)