Sjølv om bankfilialar ikkje er på lista over verksemder som er pålagt å stengje mellombels i Danmark, har Nordea i landet valt å mellombels stengje dørene.

I første omgang skjer det fram til 30. april, som eit tiltak for å avgrense smitten av koronaviruset, melder nyheitsbyrået Ritzau.

NTB får opplyst at Nordea i Noreg ikkje har teke same vurdering, men at dei følgjer nøye med på situasjonen og vurderer fortløpande.

