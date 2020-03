OUS-leiinga tar til motmæle mot forskarkollega

innenriks

Oslo universitetssjukehus gjer det no klart at Nyborg, som er lege og forskar ved Rikshospitalet, ikkje uttalte seg på vegner av arbeidsgivaren sin då ho deltok på NRKs «Debatten».

– Det er mange meiningar og mange som ønskjer å uttale seg frå eige materiale. Men vi opplever at oppdraget vårt som sjukehus er å halde oss til dei føringane som kjem frå Helse- og omsorgsdepartementet og frå Helsedirektoratet, seier Hilde Myhren, direktør for medisin og helsefag ved OUS.

Overlege Anne Bøen, som er leiar for anestesi- og intensivlegane ved Ullevål sjukehus, er kritisk til dei reknestykka Nyborg la fram.

– Vi har meir tiltru til dei tala vi får frå Helse sør-aust, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, seier ho.

Skarp kritikk

Nyborg fekk betydeleg taletid på «Debatten», der ho kritiserte ansvarlege styresmakter for ikkje å gjere nok for å stanse spreiinga av koronaviruset. Frykta til forskaren er at Noreg kan sjå tal på sjuke og døde på linje med det som skjer i Italia.

– Dette er krig. Det er som å seie at tyskarane er på veg, men at det ikkje er så farleg for dei kjem sikkert ikkje til å gjere så mykje skade. Vi må gjere noko med dagens strategi. Vi har mista kontrollen, no hastar det, vi må vakne og vi er nøydde til å brette opp ermane og slåst, sa Nyborg i intervjuet med NRKs Fredrik Solvang.

Nyborg, som har doktorgrad i farmako-epidemiologi, meiner alvoret om spreiinga og konsekvensane av koronaviruset ikkje har gått opp for norske styresmakter og folk flest. Ifølgje henne spreier smitten seg eksponentielt.

– Vi har ingen kontroll, det er ikkje noko som tilseier at kurva vil flate ut, sa ho.

Ingen eksponentiell vekst

Men ifølgje Myhren er det ikkje noko per no som tyder på at talet på smitta aukar eksponentielt i Noreg.

– Sjukehuset har hatt ein auke i talet på testar dei siste dagane, og der har det ikkje vore slik at delen positive har auka, påpeikar ho.

– Vi har eigentleg ikkje inntrykk av at det går så raskt som enkelte vil ha det til, supplerer Bøen.

Om lag 3 prosent av dei som blir testa i Oslo, har viruset.

Samtidig er det framleis slik at mange av smittetilfella i Noreg kan sporast tilbake til personar som vart smitta på skiferie i Alpane i vinterferien. Den lokale spreiinga har vore meir avgrensa.

Ved midnatt natt til onsdag var totalt 1.423 stadfesta smitta i Noreg. Av desse er 800 smitta i utlandet.

Har ledig kapasitet

Den store bekymringa er at koronaviruset skal byrje å spreie seg så raskt at kapasiteten til sjukehusa blir sprengd. Men inntil vidare er OUS langt frå dette punktet.

Samtidig har OUS redusert den totale aktiviteten med rundt 25 prosent for å styrkje beredskapen. Om lag 140–150 respiratorar er tilgjengelege, og rundt 110 av desse er allereie utplasserte og klare til å ta imot pasientar.

– Vi har rikeleg med respiratorar, vi har rikeleg med golvplass. Det som vil vere den avgrensande faktoren, er personell, seier Bøen.

– Det handlar om å ha nok sjukepleiarar og nok friske tilsette.

(©NPK)