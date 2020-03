Opposisjonen vil gi regjeringa krisemakt

innenriks

– Denne lova stiller store krav til seriøsiteten og evna regjeringa har til å informere godt. Vi legg til grunn at den fellesskapshaldninga vi no saman legg til grunn gjer at lova blir praktisert i tråd med dei demokratiske tradisjonane våre, seier Støre i ein kommentar til NTB.

Regjeringa la onsdag fram forslag til ei lov som gir ho myndigheit til å sette til side andre lover og reglar utan å gå via Stortinget.

– Dette er ei uvanleg lov for ei heilt uvanleg tid, understrekar Støre.

Ap-leiaren meiner det er avgjerande at lova berre skal gjelde i seks månader, at ho held seg innanfor Grunnlova og kan opphevast av eit mindretal på ein tredel av stortingsrepresentantane.

– Det er òg viktig at partane i arbeidslivet blir høyrde før det blir gjort endringar som gjeld dei, seier han.

Også SV ser behovet for lova.

– Vi har dei siste dagane vore i dialog med og gitt innspel til regjeringa om dette, og skal no vurdere forslaget, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

– For SV vil det vere avgjerande at fagrørsla kan støtte lova, og at Stortinget blir sikra svært gode moglegheiter for kontroll med måten lova blir brukt på.

Partia på Stortinget vart varsla om lovforslaget alt søndag, ifølgje regjeringa.

