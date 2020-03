Over 110.000 søknader om dagpengar på under ei veke

innenriks

Tysdag fekk Nav 59.900 søknader om dagpengar under permisjon, og ytterlegare 3.800 søknader om ordinære dagpengar. Dermed har Nav dei siste seks dagane fått inn 113.500 søknader om dagpengar.

105.000 av søknadene gjeld permisjon, og 8.600 er ordinære søknader om dagpengar, opplyser Nav.

– Dette tyder at Nav på under ei veke har fått søknader om dagpengar ved permisjon for nesten 4 prosent av den norske arbeidsstyrken. Vi jobbar på spreng for å få på plass dei nødvendige tilpassingane i datasystema våre og gjer no alt vi kan for at folk får pengane sine, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng

Etaten opplyser at dei har løpande kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om mellombelse endringar i regelverket – og andre tiltak – som kan avlaste situasjonen.

Førre veke varsla 118 verksemder Nav om at dei planla masseoppseiingar eller permisjonar på ti eller fleire tilsette. Nesten alle desse varsla gjaldt permisjonar.

Totalt gjeld varsla 7.449 personar, og 7.374 av varsla gjaldt permisjonar.

– Samla gjennom heile 2019 fekk Nav slike varsel om permisjonar som gjaldt 10.292 personar. Vi har dermed så langt i år allereie fått inn varsel tilsvarande 88 prosent av fjoråret sett under eitt, seier Vågeng.