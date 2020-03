Politikk mot ekspertise i kampen mot korona

innenriks

Kina var først ute med ei total isolering av regionen der utbrotet starta. I Europa følgde Italia etter då statsminister Giuseppe Conte i praksis innførte karantene for alle innbyggarar tidlegare i mars.

I Noreg endra situasjonen seg 10. mars, og to dagar seinare bestemte regjeringa å stenge alle skular og barnehagar.

Seinare har Noreg og ei rekke andre land innført strengare grensekontroll og i nokre tilfelle total stengning av grensene. Dette er nokre av tiltaka:

* 12. mars innførte USA innreiseforbod for alle borgarar frå Europa

* 14. mars stengde Danmark grensene fram til 13. april.

* 16. mars stengde Spania alle grensene sine over land.

* Same dag vedtok europeiske leiarar å stenge yttergrensene i Schengen-landene i 30 dagar.

* Finland har vedteke stenging av skulane.

* Sverige har tilrådd lokale styresmakter å stenge skular.

* 18. mars har Australias regjering innført utreiseforbod for alle australiarar.

* I tillegg er det innført ei rekke lokale tiltak som avgrensar bevegelsesfridommen til borgarane.

Faglege råd

Alt dette er tiltak vedtekne av politikarane eller dei underliggande etatane til regjeringane. Spørsmålet er i kva grad dei blir støtta av faglege råd.

Ifølgje Aftenposten vart ikkje avgjerda 12. mars om å stenge skular og barnehagar fatta på bakgrunn av råd frå Folkehelseinstituttet.

– Nei. FHI (Folkehelseinstituttet) har ikkje gjort andre smittevernfaglege vurderingar av desse spørsmåla enn det som står i risikovurderinga. Situasjonen endra seg raskt 10. mars då det vart openbert at vi hadde smittespreiing i befolkninga som ikkje kunne sporast ut av landet, og då Helsedirektoratet 12. mars vedtok stengning av skular og barnehagar, deltok vi i eit møte om utforming av tiltaket for at det skulle kunne gjennomførast på ein forsvarleg og best mogleg måte, svarer direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Ho legg til at FHI heller ikkje har vore inne i bildet i vurderinga av å stenge grensa til utlandet.

– Politisk avgjerd

Heller ikkje i Danmark skal statsminister Mette Frederiksens avgjerd om stenging av grensene og skular ha vorte teken på bakgrunn av faglege råd, ifølgje Aftenposten.

– Når det kjem til stykket, når ein treffer vidtgåande avgjerder for eit samfunn, så er det sjølvsagt ei politisk avgjerd, sa Frederiksen som forklaring på vedtaket.

Mange har sett til Sverige og undra seg over kvifor nabolandet ikkje har villa innføre like strenge tiltak som i Noreg og Danmark.

– Det har ingen effekt. WHO har ikkje sagt noko om å stenge grenser. Tvert om. Eg trur det er reint politisk. Det er eit problem at ein ikkje veit kva som hjelper. Ingen veit om det hjelper å stenge skular eller stenge folk heime. Det einaste ein veit at hjelper, er å vaske hendene, seier Giesecke til Aftenposten.

Like fullt kom Sveriges regjering tysdag med ei tilråding til lokale styresmakter om å stenge alle vidaregåande skule, universitet og høgskular. Beskjeden var samtidig at det blir vurdert strengare tiltak.

– Ingen kontroll

Men også blant ekspertane er det veldig ulike syn. I Debatten i NRK tysdag kveld retta forskar Gunhild Alvik Nyborg krass kritikk mot norske styresmakter for ikkje å ta spreiinga av koronaviruset på alvor.

– Viruset spreier seg mykje raskare enn vi hadde tenkt. Vi har ingen kontroll, det er ikkje noko som tilseier at korga vil flate ut, sa Nyborg, som fryktar at mange vil døy som følgje av koronaviruset.

Ho tok til orde for ein tilnærma full isolasjon av norske borgarar, der berre personar med samfunnskritiske funksjonar skal få lov å ferdast fritt i samfunnet.

Ho fekk likevel motbør av både helsedirektør Bjørn Guldvog og overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet. Begge meiner at Nyborgs resept ikkje er fagleg fundert.

– Vi må la epidemien gå langsamt, slik at helsevesenet rekk å halde tritt med utviklinga, sa Aavitsland, som gjekk sterkt i rette med Nyborgs syn om ei nærast total nedstenging av det norske samfunnet.

