Rekorden kjem etter at alle skular og utdanningsinstitusjonar vart stengde, og mykje av undervisninga no skjer heimanfrå over internett.

– Den førre dagsrekorden var på 1.050.000. På ein normal kvardag ligg talet på innloggingar på mellom 800.000 til 1.000.000, seier avdelingsdirektør Hildegunn Vada i det statlege selskapet Uninett, som leverer Feide, i ei pressemelding.

