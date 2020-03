Tre nye koronadødsfall i Noreg

innenriks

Ein av dei som er døydde av viruset, kjem frå Lillestrøm, éin var busett i Ringsaker, medan den tredje var innlagd på Bærum sjukehus.

Det stadfesta Vestre Viken helseføretak i ei pressemelding onsdag ettermiddag, ifølgje Budstikka.

– Av personvernomsyn kan vi ikkje gi meir informasjon om pasienten. Vi ønskjer å uttrykkje medkjensla vår til dei pårørande, seier fagdirektør Ulrich Spreng i ei pressemelding frå helseføretaket

Dødsfall på Romerike

Dødsfallet som først vart meldt, var ein pasient på sjukeheimen Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Lillestrøm kommune.

Åtte personar ved bu- og behandlingssenteret vart tysdag stadfesta smitta av viruset.

– Den første reaksjonen min er djup medkjensle med dei etterlatne. Vi bøyer hovudet i sorg og respekt for den som er gått bort og dei næraste pårørande, seier Lillestrøm-ordførar Jørgen Vik (Ap).

Eldre person i Ringsaker døydde

Seinare onsdag ettermiddag sende Ringsaker kommune ut ei pressemelding der dei stadfesta at ein eldre pasient på ein institusjon i kommunen er død som følgje av covid-19.

I ei pressemelding til Ringsaker Blad uttrykkjer Ringsaker-ordførar Anita Ihle Steen (Ap) den djupaste medkjensla si med dei pårørande.

– Tankane mine går til dei som no har mista ein av sine næraste, seier ordføraren.

Seks dødsfall

Etter dei tre triste meldingane onsdag er det totalt seks personar som har døydd etter å ha vorte smitta med koronavirus i Noreg.

Frå tidlegare er det kjent at tre personar mista livet i Noreg som følgje av koronasmitte. To eldre pasientar innlagde ved Oslo universitetssjukehus døydde førre veke. Laurdag opplyste sjukeheimsetaten i Oslo at ein bebuar ved Ellingsrudhjemmet som døydde tidlegare i veka, hadde fått stadfesta koronasmitte.

Onsdag ettermiddag er 80 personar innlagde på sjukehus i Noreg med koronasmitte.

(©NPK)