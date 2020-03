Ullevål-lege ønskjer testmoglegheit for pårørande til helsepersonell

innenriks

I samband med koronavirusutbrotet har Oslo universitetssjukehus (OUS) oppretta koronatestpoliklinikkar for sine tilsette på Ullevål sjukehus og Rikshospitalet, og dessutan frå tysdag på Statens senter for epilepsi, for sine tilsette.

Ved koronatestpoliklinikken på Ullevål, som vart etablert 3. mars i eit bygg som tidlegare stod ledig, har dei testa eit aukande tal tilsette kvar dag dei siste to vekene. Til saman har rundt 2.000 tilsette vorte testa. Måndag hadde til saman 28 personar testa positivt.

Infeksjonsoverlege Frank O. Pettersen er stolt over klinikken sjukehuset har fått stabla på beina for dei tilsette på kort tid. Men han meiner at også husstandsmedlemmer til helsepersonell og anna samfunnsviktig personell bør få eit betre tilbod.

Pårørande bør testast meir

– Då ville det vere tryggare for dei som dei bur saman med, å gå på jobb, eller eventuelt ikkje gå på jobb, seier han til NTB.

Rådet frå Folkehelseinstituttet er at helsepersonell kan gå på jobb som normalt, sjølv om dei har husstandsmedlemmer med luftvegsinfeksjon som ikkje er testa for covid-19.

Ved OUS skal dei tilsette kontakte den næraste leiaren sin dersom personar ein bur saman med, viser symptom. Deretter er det opp til kvar enkelt leiar å vurdere. Leiarar har òg moglegheit til å gi dispensasjon frå karantene til tilsette i nøkkelfunksjonar.

– Ein burde prøve å mobilisere noko utanfor den vanlege linja, utanfor fastlegekontora, der dei pårørande og tilsette i andre viktige samfunnsfunksjonar kan få testa seg, seier Pettersen vidare.

Koronatestklinikken på Ullevål er berre for dei 24.000 tilsette ved OUS, og det er ikkje kapasitet til å teste andre, forklarer han. Det er lang nok ventetid for test for desse tilsette allereie.

Bør ha munnbind

Infeksjonsoverlegen meiner òg at alt helsepersonell ideelt sett bør ha på seg munnbind.

– I alle fall dei som må vere på jobb med forkjølingssymptom. Det er vinter, og mange er forkjølte. Den epidemiologiske situasjonen i Noreg endrar seg fort, og kanskje må vi på eit tidspunkt tilrå at alle tilsette må gå med munnbind viss lageret rekk, seier han.

– Vi ser no at fleire av dei som testar positiv, ikkje har nokon kjent epidemiologisk samband med reise til område med utbreidd spreiing eller kontakt med kjende covid-19-tilfelle. Dette tyder at viruset blir spreidd lokalt i Noreg, held han fram.

I dag tilrår Folkehelseinstituttet bruk av munnbind ved kontakt med pasientar med luftvegssymptom som ikkje møter kriteria for testing. Ved handtering av pasientar med indikasjon for testing av covid-19 tilrår FHI langt strengare tiltak.

Testekø på OUS

Koronatestklinikken på OUS er open kvar dag mellom klokka 9 og 21. Dei sjukehustilsette må avtale time på førehand. Det er to dagars ventetid, men viktig personell blir prioritert.

På testklinikken står dei tilsette på eit eige område utandørs før dei blir sleppte inn i tre testrom, der dei blir tekne imot av ein tilsett i fullt smittevernutstyr som tek koronatesten PCR.

Hovudoppgåva er å finne ut kven av dei rundt 2.000 tilsette ved sjukehuset som er i karantene, som faktisk er sjuke og kven som ikkje er det.

– Viss du ikkje veit at du er smitta, kan du potensielt smitte andre, seier fagdirektør for helsefag, Matthias Baaske, til NTB. Han er ansvarleg for klinikken.

Innsatsen for å få poliklinikken på plass har vore stor, forklarer han. For to veker sidan la sjukehuset ut fire stillingsannonsar for sjukepleiarar, bioingeniørar, helsesekretærar og legar. På annonsane fekk dei til saman over 500 søknader på tre dagar, ifølgje Baaske.

– Det har vore kjemperespons. Mange vil hjelpe til og bidra. Det er rørande, synest eg, seier han.

(©NPK)