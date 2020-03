Unio støttar innføring av kriselov

innenriks

– Unio erkjenner at slik situasjonen er no, treng regjeringa meir handlingsrom og moglegheita til å snu seg raskt for å gjennomføre rettslege endringar. På mange område er det ikkje tilstrekkeleg rettsleg grunnlag til å fastsetje nødvendige reglar på ein rask og effektiv måte, seier Unio-leiar Ragnhild Lied.

– Vi støttar derfor innføring av ei kriselov, seier ho.

Stortinget vil torsdag vedta ei lov som gir regjeringa utvida fullmakter til å handtere koronakrisa.

– Unio har inngått avtalar om meir fleksibilitet på løpande band dei siste dagane. Vi og dei andre partane i arbeidslivet veit kvar skoen trykkjer. Vi har lempa til og endra avtalar mellombels, for å få hjula til å gå rundt i verksemdene. På den måten tar vi samfunnsansvar og bidreg til å minimere effektane av koronasituasjonen, seier Lied.

(©NPK)