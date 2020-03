Vedum ber regjeringa seie nei til meir søndagsopning

innenriks

– Det klokaste og lettaste er at regjeringa seier veldig tydeleg nei til ei slik opning. Dagens regelverk bør liggje fast, seier han til NTB.

Fylkesmannen i Rogaland gav tysdag dispensasjon frå lova om heilagdagsfred slik at Rema 1000 kan halde ope i alle butikkane sine i Rogaland dei komande tre søndagane, ifølgje Stavanger Aftenblad.

Det liker Vedum dårleg – av mange grunnar. Éin av dei er at alle dei andre butikkjedene vil følgje etter.

– Å setje i gang eit slikt kappløp no er veldig uklokt, meiner han.

Blir pressa

Først og fremst er det omsynet til dei tilsette som Sp-leiaren er oppteken av. Butikktilsette er eksponerte for koronasmitte og står allereie på for fullt for å halde hjula i gang. Høgare belastning som søndagsopning vil gi, kan føre til at dei som skal jobbe i butikkane, blir utslitne eller sjuke, fryktar Vedum.

– Norsk daglegvarebransje er under veldig press, og det er kjempeviktig at han no fungerer. Viss vi startar ein slik karusell med søndagsopne butikkar, er det heilt uansvarleg. Då vil ein samfunnsnødvendig, norsk infrastruktur, som daglegvarebransjen er, bli ytterlegare pressa, seier han.

Vedum meiner det ikkje bør vere opptil kvar enkelt fylkesmann eller butikksjef kva ein skal gjere.

– Regjeringa må gi ei klar melding slik at det blir kontroll på ting, krev han.

Full støtte

Virke daglegvare har sendt brev om saka til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Vi meiner at søndagsopne butikkar er eit svært inngripande tiltak og uheldig for å oppnå smittevernkrava. Vi meiner vidare at tiltaket er lite treffsikkert og vil ramme mange arbeidstakarar hardt, skriv organisasjonen.

– I dagens krevjande situasjon, vil opning for søndagsopne butikkar i verste fall kunne ha motsett effekt. Vi ber derfor om at søndagsopne butikkar ikkje blir tillatne som eit smitteførebyggjande tiltak, heiter det.

Ropstad: Inga generell søndagsopning

Ropstad seier han er oppteken av å sikre tilgang på mat og at verken tilsette eller kundane i butikkane blir smitta.

– Heldigvis ser vi at folk ikkje hamstrar lenger, og når dei tilsette i butikkane no har ei særleg stor belastning, er det ikkje grunn til generell opning for søndagsopne butikkar, seier han til NTB.

Han ber folk ta ekstra omsyn til dei tilsette og andre kundar når dei er i butikken.

– Det er viktig at butikkane arbeider for at kundane skal halde avstand og at det er godt reinhald. Lova opnar òg for at fylkesmennene kan gi dispensasjon frå opningstidsavgrensingane i lova om heilagdagsfred i enkeltsaker. Det krev ein konkret og godt grunngitt søknad, og særlege grunnar, påpeikar Ropstad.

«I tråd med tilrådingar»

Spørsmålet om søndagsopning har fleire trinn.

Éin ting er å la dagens søndagsopne butikkar få halde fram med å ha ope. Eitt steg vidare vil vere å la slike butikkar få opne eit større areal, viss dei har det. Ei ytterlegare utviding vil vere å gi alle matvarebutikkar høve til søndagsopning.

Rema 1000 skriv i søknaden sin til Fylkesmannen i Rogaland at søndagsopne daglegvarebutikkar vil vere i tråd med tilrådingane frå styresmaktene om kontaktreduserande tiltak og med smittevernformål, gitt at det vil spreie handelen utover og føre til at færre menneske er i butikken samtidig.

Viser til Fylkesmannen

Helsedirektoratet har i eit brev til fylkesmenn datert sist søndag gjort greie for synet sitt. Bakgrunnen er førespurnader om at det blir gitt dispensasjon for at søndagsopne butikkar kan nytte heile butikkarealet sitt av smittevernomsyn.

Direktoratet slår fast at det er oppgåve for fylkesmennene å gi dispensasjon for å utvide arealet i søndagsopne matbutikkar etter lova om heilagdagsfred.

– Helsedirektoratet overlèt derfor til fylkesmennene å gi dispensasjon, heiter det.

– Ut frå smittevernomsyn vil likevel Helsedirektoratet tilrå at søndagsopne butikkar held ope, og at tiltak som gir moglegheit for avstand mellom kundar, og også mellom kundar og butikktilsette, blir lagt vekt på i vurderinga. I tillegg bør matbutikkane oppmodast til å følgje hygieneråd, skriv direktoratet.

