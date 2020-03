innenriks

Sidan fleire av dei 8.000 som jobbar på apotek sjølv er smitta, i karantene eller i isolasjon, har fleire apotek vorte stengde dei siste dagane, melder NRK.

Av dei om lag 4.000 tilsette i Apotek 1-kjeda er rundt 200 medarbeidarar i karantene i dag. Det betyr stengde dører fleire stader, men kjedene samarbeider for å sørge for at befolkninga har tilgang på eit apotek, uavhengig av kjede.

