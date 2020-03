innenriks

Grepa er for å sikre at avisboda ikkje blir sjuke, og at avisene dermed framleis blir leverte ut til hundretusenvis av nordmenn, skriv ABC Nyheter.

– Risikoen for å bli smitta av papiravisa er heilt minimal. Du skal ikkje uroe deg for at avisa er smitteberar, seier kommunikasjonsdirektør Camilla Kim Kielland i Schibsted Distribusjon.

– Dei blir pakka i plast på trykkjeriet, og er i plast under transport. Ingen tek i avisa før avisbodet, og dei bruker hanskar, forsikrar Kielland.

(©NPK)