innenriks

Stortinget vil i dag gå inn for kutta i arbeidsgivaravgifta, som skal gjelde for éin termin, som er to månader, skriv avisa.

Finanskomiteen forhandla fram til rundt klokka 2 natt til torsdag om nye krisetiltak for norsk næringsliv og arbeidsliv, og vil møtast på nytt klokka 9 for å lande dei siste tiltaka før dei skal vedtakast i Stortinget klokka 10.

(©NPK)