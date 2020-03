FN skuldar nesten ein milliard kroner etter fredsoperasjonar

innenriks

– Noreg fekk brev frå FN i oktober der det vart gjort greie for at FN har likviditetsproblem, men at utbetalingar vil skje basert på tilgjengeleg finansiering, skriv Forsvarsdepartementet til Forsvarets forum.

Noreg deltok med Herkules transportfly i FN-operasjonen Minusma i Mali mellom mai og november i fjor. Av dei 36 millionane Noreg skulle vorte refunderte, er berre 14,2 millionar kroner utbetalte.

FN skuldar land som bidreg i fredsoperasjonar, totalt 83 millionar dollar, eller nærare ein milliard kroner etter dagens kurs.

