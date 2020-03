Forsvaret ikkje spurt om å hjelpe til med smittevernutstyr

innenriks

Det skriv Forsvarets forum.

I Noreg er det behov for meir smittevernutstyr, og helseføretaka må rasjonere. Men Forsvaret sit på store lager, ifølgje sjef for Forsvarets sanitet, Jon Gerhard Reichelt.

– Vi har eit nært samarbeid med det sivile på all logistikk, og vi bruker dei same kanalane for medikament og forbruksutstyr. Dei som har størst behov for det, vil bli prioriterte. Vi blir ikkje sitjande på svære lager viss dei sivile blir tomme, seier Reichelt.

Helse- og omsorgsdepartementet har så langt ikkje kommentert om dei har bede Forsvaret om hjelp.

