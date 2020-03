Fransk ros til Faldbakken

innenriks

Romanen «The Hills», signert Matias Faldbakken, kom nyleg ut på det veletablerte franske forlaget Fayard.

Det tok ikkje lang tid før det dukka opp gode kritikkar, melder det norske forlaget til forfattaren. Det har nemleg vanka store oppslag og meldingar i mellom anna Le Monde, L'Express og Le Figaro.

«Perfekt gjennomført roman», «smertelig presisjon og lattervekkende følsomhet» og «en skarp portrettør», heiter det mellom anna frå dei franske meldarane.

Matias Faldbakken er aktuell her heime med romanen «Vi er fem», som han nyleg fekk Kritikerprisen for. Han vart òg tildelt romanprisen for P2-lyttarane og er nominert til Nordisk råds litteraturpris.

