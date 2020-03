Investor trur stengde grenser kan gi langvarig låg oljepris

innenriks

​​​​​​ – Dei enkelte landa er på ulike stadium i å kjempe mot virusspreiinga. Vi kan få eit scenario der Noreg etter kvart klarer å få kontroll, men der grensene framleis må haldast stengde fordi andre land heng etter, seier Harald Espedal til NRK.

Han er investor og styreleiar i store selskap som Lyse, Solstad Offshore og Sandnes Sparebank.

– Det kan bli betydelege reiserestriksjonar mellom land og verdsdelar i lang tid framover, seier Espedal.

Oljeprisen er meir enn halvert den siste månaden, og eit fat nordsjøolje ligg no på rundt 25 dollar.

Espedal meiner at oljeprisen kan bli verande låg lenge, med mindre det kjem eit større kutt i produksjonen. Grunnen er at meir enn 60 prosent av verdsforbruket av olje er knytt til ulike former for transport.

(©NPK)