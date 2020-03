Kommunane får ein kvart milliard i koronatilskot

innenriks

I første omgang er 200 millionar kroner fordelte til fylka etter innbyggjartal, medan 50 millionar kroner vil bli fordelte seinare. Fylkesmennene får ansvaret for å fordele skjønnsmidlane til dei kommunane som treng det mest, skriv kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i ei pressemelding.

− Heile landet står i ein krevjande situasjon, og vi må rekne med at utgiftene til kommunane vil auke i denne perioden. Mange vil oppleve ekstra press på sjukeheimar og heimetenester, og det vil vere større behov for reinhald for å førebyggje smitte, seier han.

Viken får mest med drygt 72 millionar kroner, medan Vestland får nærare 24 millionar og Trøndelag og Rogaland drygt 17 millionar kvar.

Førebels er det vanskeleg å vite sikkert kva koronaviruset vil ha å seie for kommuneøkonomien. Men nokre kommunar kan bli hardare ramma enn andre. Og medan nokre kommunar opplever at situasjonen påverkar økonomien allereie, vil andre kommunar først merke konsekvensane neste år når skatteinngangen blir lågare og behovet for sosialhjelp aukar.

– Vi følgjer nøye med på situasjonen og ser ikkje bort frå at det vil bli behov for ytterlegare løyvingar til kommunane, seier Astrup.

