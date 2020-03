Kraftig auke i salet hos Vinmonopolet under koronautbrotet – stengjer ikkje dørene

innenriks

– Vi sel langt meir enn vanleg, og vi ventar å selje meir i dagane og vekene som kjem, seier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til NTB.

På ei normal veke sel Vinmonopolet rundt 1,6 millionar liter drikke, medan dei den siste veka har selt 2,1 millionar liter.

– Grunnen er sannsynlegvis at det nesten ikkje er grensehandel, taxfreehandel og alkoholsal i utelivet. Mesteparten av dette har teke ein mellombels pause, og då ser vi at mange kjem til oss for å handle i staden, seier Nordahl.

– Ingen planar om å stengje polet

Nordahl kjenner ikkje til at nokon av dei tilsette ved Vinmonopolet har testa positivt på koronaviruset covid-19, og butikkane held ope som normalt.

– Vi er ein alkoholpolitisk reiskap, så viss vi skal stengje som følgje av koronautbrotet, er det ei avgjerd som må takast av politikarane på bakgrunn strengare tiltak i samfunnet for å avgrense smittespreiing, seier Nordahl.

– Ingen grunn til å hamstre

Han understrekar at Vinmonopolet håpar at folk viser moderasjon, og at det totale alkoholkonsumet ikkje aukar.

– Vi veit frå tidlegare, som etter 22. juli og 11. september, at folk kjøper mindre alkohol under kriser. Likevel har vi ikkje opplevd liknande situasjonar som denne før, så det er vanskeleg å seie korleis utbrotet vil slå ut, seier Nordahl.

Den siste veka har kundane òg kjøpt meir per handel. Vanlegvis kjøper kvar kunde i snitt 2,2 liter, medan kundane etter at regjeringa innførte dei kraftige koronatiltaka førre veke, har kjøpt rundt 3 liter per handletur.

– Det svarar om lag til ei flaske meir per transaksjon. Vi håpar det tyder at kundane er flinkare til å planleggje turane, og at dei kanskje handlar for venner og familie, slik at ein luker vekk unødvendige handleturar.

Nordahl understrekar at Vinmonopolet har nok varer, og at dei klarer å handtere salsauken.

– Det er ingen grunn til å hamstre, seier han.

– Lett å gå i feriemodus

Førre veke uttrykte alkovettorganisasjonen Av-og-til uro i samband med at det vart meldt om hamstringstendensar hos Vinmonopolet.

– Det kan vere lett å gå litt i feriemodus når ein har heimekontor og ikkje skal rett i møte morgonen etter. Hugs då at det som berre er kveldskos for deg, lett kan gjere eit barn uroleg. Det skal veldig lite alkohol til før barna merkar ei forandring dei ikkje liker, sa generalsekretær Randi Hagen Eriksrud.

