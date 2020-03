Kriselov blir send på minihøyring

innenriks

– Eg ønskjer å få leiande juridisk ekspertise til å sjå på dette forslaget for å ta med dei motførestillingane eller innspela som måtte kome, særleg på verkemåten, seier arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre til NTB.

Han er no utpeika som saksordførar når den nye lova blir behandla i Stortinget. Lova vil gi regjeringa vide fullmakter for å sikre at nye krisetiltak kan setjast i verk raskt.

– Vi har ikkje vedteke noko enno. Det arbeidet byrjar no. Eg skal leie det på vegner av komiteen, seier Støre.

Opnar for endringar

Stortinget vedtok tidlegare denne veka å setje ned ein særskild komité for å behandle spesielle saker knytte til viruskrisa. Krisefullmaktslova er den første saka til komiteen.

Torsdag var statsminister Erna Solberg (H) på Stortinget saman med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), næringsminister Iselin Nybø (V) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) for å møte medlemmene i komiteen.

Statsministeren sa etter møtet at ho er open for endringar i forslaget, som vart lagt fram søndag.

– Alle lover blir vedtekne av Stortinget. Vi har fremja forslaget vårt, så vil Stortinget diskutere det, seier Solberg på spørsmål frå NTB.

Ho seier regjeringa har vore på tilbodssida i saka.

– Det tyder at vi vil sjå på moglege endringar, slår ho fast.

Diskusjon om varigheit

Støre seier det kjem til å vere diskusjonar om varigheit og korleis Stortinget kan setje foten ned med ein tredel av røystene.

Han meiner lova bør vare «kortast mogleg» tid.

– Det er betre at ho varer kort, og så eventuelt blir forlengd, enn å ha ein lengre periode. Ho er allereie korta ned i arbeidet til regjeringa. No handlar det om seks månader, og det kan godt hende vi må sjå på det ein gong til, seier Ap-leiaren.

Han seier ei slik lov normalt ikkje høyrer heime i det norske demokratiet, men at liv og helse no står i fare.

– Då er det nødvendig å ta nokre uvanlege grep, seier Støre.

Advokatforeining kritisk

Forslaget er møtt med kritikk frå juridiske kretsar, som Advokatforeningen. Fleire fryktar at det kan utgjere ein trussel mot rettsstaten dersom regjeringa får makt til å setje vanlege lover til side i ein krisesituasjon, slik eit utval har foreslått.

Støre forstår kritikken og seier det er bra at juridiske miljø i ryggmergen er skeptiske til ei slik lov.

– Dei kan vere trygge – det er vi òg.

Planen er at lovforslaget skal behandlast første gong i stortingssalen laurdag og andre gong tysdag.

