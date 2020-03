MDG: – Ein redningspakke til Norwegian kan bli eit tapssluk av dimensjonar

innenriks

Tysdag gjekk Norwegian ut og bad norske styresmakter om krisehjelp for at dei skal kunne kome seg gjennom utfordringane i samband med koronakrisa.

Det kom etter at det same dag vart kjent at danske og svenske styresmakter hadde gått saman om å stille garantiar for 3 milliardar svenske kroner til konkurrenten SAS.

Miljøpartiet Dei Grøne er skeptiske til at norske styresmakter skal kjøpe seg inn i Norwegian, eller gi lånegarantiar, for å redde selskapet.

– Norwegian er eit privat selskap, som også i utgangspunktet før koronakrisa kom, var nær ein konkurssituasjon før jul. Det tyder at viss vi no går inn og seier at vi skal støtte dei med ein milliardsum, så veit vi ikkje kor mykje det vil ende med. Det kan bli eit tapssluk av dimensjonar, seier den nasjonale talspersonen til partiet, Arild Hermstad, på Politisk Kvarter på NRK torsdag.

Han er klar på at også kollektivselskap, ferjeselskap og godstransport slit under koronautbrotet.

– Alle desse selskapa har, eller kjem til å få, økonomiske problem framover. Då er det rart viss vi skal seie at staten skal kaste milliardar etter flybransjen, og så skal vi sjå kva vi skal gjere med resten, seier han.

