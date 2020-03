MDG og Raudt fekk ikkje vere med på forhandlingar: – Utruleg barnsleg!

innenriks

Onsdag kveld møttest Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Senterpartiet og SV til avgjerande forhandlingsrundar med dei tre regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF på Stortinget.

Samtalane varte til godt ut på natta. Men dei to representantane frå MDG og Raudt var ikkje inviterte.

– Utruleg barnsleg! seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til NTB.

– Eg berre skjønner ikkje kvifor. Det er heilt umogleg å forstå.

Moxnes viser til at Raudt og MDG deltok for fullt i forhandlingane om første del av krisepakken, som vart vedteken måndag. Partia på Stortinget har lagt stor vekt på å stå saman i saka.

– Eg vart sjølv rørt då alle dei politiske partia stod saman i førre forhandlingsrunde. Det representerer noko av stemninga i Noreg no. Vi var klar til å bidra denne gongen òg, stemmer MDGs Une Bastholm i.

Arbeidarpartiets Hadia Tajik meiner for sin del at forhandlingane har føregått på ein heilt normal måte.

– Eg får berre ta til etterretning at dagen etter at vi har jobba med saker som handlar om å tryggje inntekt og arbeidsplassane for folk i dette landet, så er det dette Raudt og MDG er opptekne av, seier ho.

