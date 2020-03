Miljødirektoratet ber folk ta vare på avfallet heime

innenriks

– Vi ber folk, så langt det er mogleg, om å ta vare på avfall som normalt skal leverast til gjenvinningsstasjonar, i eigen bustad inntil forholda blir normaliserte og det er betre kapasitet for innlevering av avfall i kommunen det gjeld, oppmodar Miljødirektoratet.

Fleire gjenvinningsstasjonar opplever stor pågang frå folk som kjem for å levere avfall. Ved fleire stasjonar er det no redusert opningstid, og enkelte kommunar har varsla at dei vil stengje moglegheita for at privatpersonar kan levere inn avfall.

Direktoratet ber likevel kommunane halde oppe eit minimumstilbod sånn at risikoen for forsøpling blir minimert.

– Handtering av avfall som kan gi problem med lukt, skadedyr, smitteproblem, brannrisiko eller annan risiko for helse og miljø, blir sett på som ei samfunnsviktig oppgåve.

