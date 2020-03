Milliardgaranti frå staten skal redde flyselskapa

innenriks

– Vi må støtte dei selskapa som er levedyktige. Dette er ein kombinasjon av hjelp og krav vi må stille for å få garantien, seier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Pakken for luftfarten vart lagt fram på Stortinget torsdag kveld.

– Det blir foreslått å etablere ein statleg lånegaranti på til saman 6 milliardar kroner. Av desse er 3 milliardar retta mot Norwegian, 1,5 milliard mot SAS og resterande 1,5 milliard mot Widerøe og andre flyselskap, heiter det.

Det er regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF, og dessutan Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Framstegspartiet, som no er samde om tiltak.

Tiltaka skal bidra til at selskapa kan få tilgang til finansiering i marknaden. Partia er òg samde om å sikre eit minimumsnivå i flytilbodet i Noreg.

Stiller krav

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) skal organisere ordninga. Staten bidreg med 90 prosent av garantien, føresett at eksterne bankar, kredittinstitusjonar eller andre kommersielle motpartar stiller med resterande 10 prosent.

– Vi har lagt ein pakke der Norwegian kan få ganske umiddelbar tilførsel av kapital. Men vi stiller òg nokre vilkår for å kunne få ta del i denne garantien frå staten, seier Nybø.

Ho understrekar at staten ikkje låner ut pengar til selskapa, men via GIEK stiller garanti til ein bank. Viss banken låner ut pengar til eit selskap, garanterer GIEK for 90 prosent av det som blir lånt ut.

– Det betyr at det er 10 prosent igjen som banken må stå for sjølv og ta risikoen for. Det gjer det enklare for ein bank å stille med pengar, seier Nybø.

8 prosent eigenkapital

Det blir stilt krav til soliditeten til selskapa for å kunne nytte seg av lånegarantien.

For selskap som ikkje hadde ein eigenkapitaldel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før koronakrisa, må dei finansielle kreditorane fråfalle renter og utsetje avdrag i tre månader for å få tilgang til garantiane.

Desse selskapa må i perioden òg gjennomføre tiltak for å forbetre balansen ytterlegare.

Koronakrisa har ramma norske flyselskap svært hardt. Tusenvis av tilsette er permitterte, etterspørselen etter flyreiser har stoppa heilt opp og selskapa treng desperat tilførsel av kapital.

Norwegian i særstilling

Framfor alt har Norwegian slite med å handtere koronakrisa. Det kjem mellom anna at av selskapet allereie før virusutbrotet var tungt forgjelda.

For Norwegian blir det no stilt til rådvelde ein umiddelbar fasilitet på 300 millionar kroner, opplyser Næringsdepartementet.

Når og viss selskapet oppnår lettingar i renter og avdrag frå kreditorane, vil det stillast til rådvelde ytterlegare 1,2 milliard kroner. Dei siste 1,5 milliard kronene vil stillast til rådvelde når selskapet har forbetra soliditeten til eit tilfredsstillande nivå.

– Det er ein forskjell på SAS og Widerøe på den eine sida og Norwegian på den andre?

– Norwegian har ein annan økonomisk situasjon. Dette hadde dei òg før koronautbrotet, seier Nybø.