Noreg får likevel kjøpe smittevernutstyr frå EU

Helseminister Bent Høie (H) kunngjorde nyheita på ei pressebrifing torsdag ettermiddag.

– Det blir no stadig påfyll av nytt smittevernutstyr. Ikkje minst er jo den avgjerda som kom i EU, veldig viktig for å betre den situasjonen, samtidig som vi jobbar intenst med andre internasjonale og nasjonale løysingar, seier Høie til NTB.

– Alle som jobbar i helsetenesta, skal vite at eg jobbar 24/7 for at dei skal kunne gå trygt på jobb og ha det smittevernutstyret som dei treng, seier han.

Utanriksdepartementet har jobba intenst i fleire dagar med å finne ei løysing på eksportforbodet. Frå no av vil Noreg bli behandla på linje med EUs eigne medlemsland når det gjeld eksport av vernutstyr.

EU-kommisjonen var tydeleg på at det ikkje var intensjonen deira at EØS/EFTA-landa ikkje skulle vere del av ordninga, ifølgje Høie.

