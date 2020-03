Opposisjonen sikrar kompensasjon til Widerøe

innenriks

Det er dei fire opposisjonspartia Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Senterpartiet og SV som sørgjer for fleirtal for ordninga.

No skal staten betala differansen mellom bortfall av inntekter og bortfall av kostnader på dei såkalla FOT-rutene. Færre passasjerar fører til inntektssvikt. Samtidig skal tilskotet betalast ut føreåt.

– For både folk og bedrifter i nord og langs kysten er kortbanenettet utruleg viktig for å få kvardagen til å henga saman. Det er derfor bra at me no garanterer for denne typen ruter framover, seier Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

FOT-rutene blir opererte i hovudsak av Widerøe. FOT-ruter er flyruter der marknaden åleine ikkje leverer eit tilfredsstillande flytilbod, og der Samferdselsdepartementet kjøper flytenester gjennom ein offentleg konkurranse og set krav til pris, kapasitet og frekvens.

FOT-rutene er hovudsakleg i Nord-Noreg og på Vestlandet.

– Flyrutene i spesielt Nord-Noreg er ryggrada i transportsystemet her. Derfor er dei nøydde til å haldast oppe, seier Framstegspartiets finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug.