innenriks

Venstres finanspolitiske talsperson Ola Elvestuen dreg fram at samfunnet på Svalbard er spesielt ramma av krisa, sidan det er svært avhengig av reiselivet.

– Me er no samde om at regjeringa blir beden utarbeida ein tidsavgrensa krisepakke for Svalbard, og det blir viktig for dei som bur der, seier han.

