Sjømatanalytikar trur kronefallet kan føre til at utlendingar ikkje vil jobbe i Noreg

– For fiskeflåten var dette ei redningsbøye, men for norsk fiskeindustri kan eit slikt kursfall på lengre sikt medføre at det ikkje lenger lønner seg for polakkar og arbeidarar frå baltiske land å reise til Noreg for å jobbe, seier han til Fiskeribladet.

Det siste året har kursen på ein euro variert frå 9,5 til 10,25 norske kroner. Dei siste vekene har han derimot stige raskt. Torsdag var han på det høgaste over 13,5 kroner. Klokka 13 hadde han gått ned til 12,33 kroner.

Det kan føre til mangel på arbeidskraft i fiskeindustrien. Samtidig er det gunstig for fiskekjøparar som har betalt høge prisar for fisken i vinter. Kursfallet dekkjer nemleg førebels prisfallet i euro.

– For fiskeprodusentar som har mykje fisk på lager, er det bra at verdiane av denne ikkje blir svekt så mykje i norske kroner, meiner Egeness.

