Det øyremerkte tilskotet blir fordelt på 376 barnehagar i kommunar som ikkje oppfyller bemanningsnorma.

– Vi ønskjer eit mangfald av små og store barnehagar, både private og kommunale. Vi ser at dei små barnehagane ikkje har like stor økonomisk handlefridom til å oppfylle bemanningskravet. Derfor går tilskotet no til desse, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

I 2019 oppfylte 94 prosent av barnehagane bemanningsnorma, noko som er ein auke frå 75 prosent i 2018.

