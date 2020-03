Stor mangel på arbeidskraft i landbruket

innenriks

– Landbruket står føre ein arbeidsintensiv periode, og det hastar å få på plass gode løysingar, seier Bollestad.

Jord- og skogbruket har vanlegvis nytta seg av utanlandske sesongarbeidarar. Men som følgje av auka grensekontroll, stengde flyplassar og karantenereglar under koronakrisa, må norske bønder i større grad basere seg på norsk arbeidskraft i tida framover.

– Behovet er stort, og det er viktig at det no kjem løysingar som sikrar at bonden får tak den arbeidskrafta som trengst, seier leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Bønder som manglar arbeidskraft og dei som ønskjer å jobbe i landbruket, blir oppmoda til å melde seg gjennom kanalar som arbeidsplassen.no og Norske Landbrukstenester.

(©NPK)