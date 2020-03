Tajik: Det handlar om å tryggja framtida

innenriks

Det har vorte lange dagar med forhandlingar, og klokka 2 natt til torsdag tok ho drosje heim.

– Drosjesjåføren gav meg eit munnbind før eg sette meg inn. Så såg eg at han hadde munnbind på seg sjølv òg. Han sa han hadde vore redd for å jobba dei siste dagane. Han var redd for å bli smitta. Redd for å bli sjuk. Men no hadde han nesten ikkje pengar att til å betala husleige denne månaden. No er han tilbake for å tena pengar, fortalde Tajik før ho la fram punkta partia hadde vorte samde om.

– Det er dette det handlar om no. Dei forhandlingane me har hatt dei siste dagane. Den semja me har kome fram til, handlar om folk. Om kvardagen deira. Om å sikra arbeidsplassar og tryggja framtida, sa Tajik.

