Titusenvis av arbeidstakarar blir sende heim

innenriks

– På under éi veke har Nav fått inn søknader om dagpengar ved permisjon for nesten 4 prosent av den norske arbeidsstyrken, seier Nav-sjef Sigrun Vågeng.

Talet på nye permisjonar, arbeidslause og sjukmelde er allereie langt høgare enn både under finanskrisa i 2008/2009 og under oljeprisfallet i 2014.

For ei veke sidan vart det innført drastiske tiltak for å hindre spreiing av det smittsame viruset i Noreg, noko som raskt lamma store delar av økonomien fullstendig.

Svimlande tal

Nav har på ei veke fått inn 105.000 søknader om permisjon. Dei overordna prognosane og anslaga frå dei store arbeidsgivarorganisasjonane er lite lystig lesing.

NHO Reiseliv åtvara allereie søndag om at 100.000 arbeidstakarar i sektoren kan bli permitterte. Same dag varsla NHO at åtte av ti bedrifter i ei undersøking hadde svara at dei vurderer å permittere tilsette på grunn av koronaepidemien.

Førre veke varsla 118 verksemder Nav om at dei planla masseoppseiingar eller permisjonar på ti eller fleire tilsette. Nær alle desse varsla gjaldt permisjonar, opplyste Nav onsdag.

Flybransjen og reiseliv

Luftfarten er truleg aller hardast ramma av dei norske bransjane. Dei tre selskapa SAS, Norwegian og Widerøe har hittil permittert totalt 18.300 tilsette. Tusenvis av avgangar er innstilte, og etterspurnaden etter flyreiser har nærast tørka heilt ut.

Travel Retail Norway, som driv taxfreebutikkane på dei største flyplassane i landet, permitterer samtidig over 1.000 personar. Over 500 tilsette i Aviator (tenesteleverandør ved lufthamner) har fått varsel om det same.

Også hotellnæringa blir ramma hardt. Giganten Nordic Choice Hotels permitterer 7.500 tilsette, men også mindre arbeidsplassar som Hotell Ullensvang, Oslo Plaza og Malangen resort permitterer titals arbeidstakarar. Ni av ti av Fellesforbundets 1.600 medlemmer i hotell og restaurant i Hordaland er permitterte. Det same er 1.500 tilsette i Umoe Restaurants.

Også til sjøs er det bråstopp. Color Line, Fjord Line og Hurtigruten permitterer totalt minst 2.300 tilsette.

Mange bransjar

Norsk økonomi blir òg hardt ramma av at oljeprisen fell som ein stein, og onsdag låg han langt under 30 dollar fatet. Om lag 1.000 tilsette i oljebransjen har ifølgje Safe fått varsel om permisjon, og Aker Solutions har sendt ut varsel om det same til alle sine 6.000 tilsette i Noreg. IKM-gruppa har varsla 400 av 2.500 tilsette om permisjon.

Medan oljeprisfallet i 2014 framfor alt ramma Sørlandet og Vestlandet, har koronakrisa med ein gong fått følgjer for heile landet og langt fleire bransjar.

Treningssenterkjeda Family Sports Club permitterer 1.900 tilsette, medan Sats har sendt ut varsel om det same til 4.000 tilsette.

Skianlegga i Hemsedal, Trysil, Hafjell og Kvitfjell permitterer dei fleste av rundt 1.000 personane som er tilsette i primærverksemda.

Serviceselskapet ISS permitterer over 2.500 tilsette, 1.200 tilsette blir permitterte som følgje av stenginga av ei rekkje interiørbutikkar, og Kid har sendt ut 1.100 permisjonsvarsel.

Innanfor idretten har Kolbotn, Avaldsnes, Arna-Bjørnar, Strømsgodset, Sandefjord, Viking, Kristiansund og Sogndal alle varsla permisjonar.

