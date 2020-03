innenriks

Framskoten lauslating betyr at domfelte blir lauslaten 10, 20 eller 30 dagar tidlegare enn planlagt.

Måndag vedtok direktoratet at slike lauslatingar skal takast i bruk for å redusere talet på innsette i fengsla. Per mars er det framleis 147 innsette som deler rom, og Kriminalomsorga jobbar med å redusere dette talet.

Førebels er det planlagt ytterlegare 73 framskotne lauslatingar dei neste vekene, opplyser direktoratet.

