Bankane under press for raskare rentekutt

Fredag sette Noregs Bank ned styringsrenta med 0,75 prosentpoeng til. Dermed har ho vorte redusert frå 1,5 prosent til 0,25 prosent på éi veke.

Og intensjonen til sentralbanken er tydeleg: Krisehjelp til norske bedrifter og hushald i ei tid der heile bransjar blir stengde og hundretusenvis er permitterte.

– Det kan hjelpe hushald som får reduserte inntekter, skriv Noregs Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i ei melding.

Men bankkundane må vente i fleire veker før dei får merke nokon verknad av rentekuttet frå Noregs Bank.

Ventar med å følgje opp

Dei store bankane har nemleg varsla desse endringar etter kuttet i styringsrenta på 0,5 prosent førre fredag: (Dei har enno ikkje kome med eit svar på det siste rentekuttet).

* Nordea kuttar renta på bustadlån med 0,5 prosentpoeng frå 29. april.

* Danske Bank kuttar renta på bustadlån med 0,35 prosentpoeng frå 15. april.

* DNB kuttar renta på bustadlån med 0,35 prosentpoeng frå 1. mai.

– Vi har valt å følgje vanleg prosedyre. Vi har vanlegvis ein varslingsfrist på seks veker, og det har vi valt å ha denne gongen òg, seier kommunikasjonssjef Synne Ekrem i Nordea til NTB.

– Vi har normalt valt å bruke to månaders varslingsfrist ved rentereduksjon. På grunn av den spesielle situasjonen vi no står i, har vi valt å påskunde rentekuttet frå 20. mai til 1. mai, kommenterer kommunikasjonsrådgivar Cecilie Skjennald i DNB.

– Bør ta samfunnsansvar

Finansforbundet og Norges Eiendomsmeglerforbund meiner at bankane må setje ned renta med ein gong i denne krisetida.

– Vi meiner at ei positiv renteendring bør kome kundane til gode så fort det er praktisk mogleg å gjennomføre. Dette er ein unntakssituasjon, og då bør bankane ta det samfunnsansvaret og kostnadene som følgjer med, seier leiar Vigdis Mathisen i Finansforbundet.

Dyrare lån

Pressesjef Øystein Schmidt i Danske Bank i Noreg peikar på at situasjonen no er alt anna enn vanleg og balansert.

– Ein av konsekvensane av dette er at den sedvanlege samanhengen mellom handlingane til Noregs Bank og prisen vi betaler for pengar vi skal låne ut, på ingen som helst måte er som han pleier. Kostnaden vår har rett nok falle, men på langt nær så mykje som ein truleg hadde sett i ein vanleg situasjon, seier han.

Schmidt får på eit vis støtte frå fagdirektør for finans, Jorge B. Jensen, i Forbrukarrådet. Forbrukarrådet har nølt med å uttale seg om rentenedsetjinga nettopp fordi det er så mange omskiftelege faktorar som speler inn.

– Det sagt, så har Noregs Bank sett ned styringsrenta for å stimulere aktiviteten i samfunnet. For at tiltaket frå styresmaktene skal oppnå ønskt effekt, må rentenedsetjinga òg kome forbrukarar til gode, seier han til NTB.

