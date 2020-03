Borgarting avviser Nei til EUs Acer-anke

innenriks

I oktober i fjor avviste Oslo tingrett søksmålet frå Nei til EU om det grunnlovstekniske bak Stortingets Acer-vedtak. Staten fekk medhald i at Nei til EU ikkje har rettsleg interesse.

I november vart det klart at Nei til EU anka rettsavgjerda til lagmannsretten, men onsdag avviste Borgarting ankesøksmålet av same grunn som tingretten.

Kjernen i saka er stortingsvedtaket frå våren 2018 om samtykke til at Noreg sluttar seg til EUs tredje energimarknadspakke. Nei til EU meiner at forskriftene som gjennomfører energimarknadspakken er ugyldige, fordi dei meiner stortingsvedtaket vart gjort i strid med Grunnlova.

I rettsavgjerda frå lagmannsretten blir ikkje staten tilkjend sakskostnadene. Det vart staten heller ikkje gjort i rettsavgjerda frå Oslo tingrett i fjor haust.

– At staten ikkje får dekt sakskostnadene, verken i tingretten eller lagmannsretten, ser vi som ein heider frå retten om at saka reiser prinsipielle spørsmål. Nei til EU ser likevel med uro på ein rettspraksis der den dømmande statsmakta gir den utøvande statsmakta medhald i at ein folkeleg organisasjon ikkje skal få fremje søksmålet sitt mot staten, seier Nei til EU-leiar Kathrine Kleveland i ei pressemelding.

Nei til EU vurderer no om dei skal anke til Høgsterett.

(©NPK)