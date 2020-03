innenriks

Dei 65 som var om bord, hovudsakleg ungdommar, gjekk i land fredag for første gong etter at skuleskipet forlét La Curona i Spania for fjorten dagar sidan.

Ifølgje kaptein Fridtjof Jungling er alle friske og raske, melder NRK. Gjensynsklemmane måtte likevel vente av omsyn til smittefaren.

Christian Radich kunngjorde torsdag at dei har måtta permittere tilsette om bord og på land på grunn av sviktande økonomi. Skipet går derfor i opplag på ubestemt tid.

