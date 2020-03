Ekspertar trur koronakrisa vil gi fleire skilsmisser

innenriks

– Det kan bli eit skred av skilsmisser etter denne perioden. Det kan vere vanskeleg å redde eit allereie tynnslite parforhold i denne krisa, seier samlivsekspert og psykolog Biancha Schmidt til NRK.

Allereie 7. mars melde Global Times, som er den engelskspråklege versjonen av statlege Folkets dagblad, at fleire enn nokosinne skil seg i den kinesiske byen Xi'an. Også sorenskrivarar i andre kinesiske byar melder om sprengd kapasitet for skilsmisser.

Schmidt seier at ulike menneske kan reagere ulikt ved brot i rutinar. Det kan føre til polarisering, som igjen kan føre til konflikt.

Psykolog og samlivsekspert Frode Thuen samanliknar koronasituasjonen med det å få barn.

– Vi veit jo at livsendringar aukar risikoen for at ein kjem inn i eit dårleg spor. Folk som får barn, får gjerne 15–20 prosent redusert partilfredsheit. Eg ventar det same av koronatida, seier han.

