Gartnerhallen ønskjer kompensasjonsordning for auka kostnader

– Vi er i dialog med styresmaktene for å sikre kompensasjon for ekstra kostnader for produsentane, både for auka lønningar og ekstra kostnader knytte til karantene, seier administrerande direktør Elisabeth Morthen til NTB.

Koronasituasjonen fører til at fleire utanlandske arbeidarar slit med å kome seg til Noreg. Derfor kan mange av dei 1165 frukt- og grøntproduserande eigarane av Gartnerhallen måtte bruke norsk arbeidskraft.

Permitterte

Torsdag deltok Lars Petter Bartnes, leiar av Norges Bondelag, og landbruksminister Olaug Bollestad i eit møte med organisasjonane i arbeidslivet. Møtet vart leidd av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Moglegheita for bruk av permitterte arbeidarar som sesongarbeidarar i landbruket, var blant spørsmåla som vart drøfta.

– Behovet er stort, og det er viktig at det no kjem løysingar som sikrar at bonden får tak i den arbeidskrafta som trengst, understreka Bartnes etter møtet.

Lågtlønte

Bransjesida Matindustrien skriv at minstelønna for jordbruks- og gartneriarbeidarar er 123,15 kroner i timen, tilsvarande ei årslønn på 240.142,50 kroner.

Spørsmålet er derfor om det er mogleg å rekruttere norsk arbeidskraft til slike lønningar.

– Det kan bli utfordringar med både lønn og stabilitet. Vi ønskjer å få på plass ei kompensasjonsordning raskt.

– Det er òg viktig at vi kan stole på at dei norske arbeidstakarane som blir rekrutterte, blir gjennom sesongen, seier Morthen.

– Arbeidsleiarar er viktige

Ho er derfor oppteken av å få på plass flest mogleg av dei utanlandske arbeidarane dei allereie har kontraktar med.

– Dei har ein kompetanse og erfaring som ikkje er så lett å få over natta. Særleg viktig er det at dei som er arbeidsleiarar, kjem inn.

Morthen seier at det er fleire utanlandske sesongarbeidarar som no i utgangspunktet skal reise tilbake, og bli erstatta av nye.

– Vi er opptekne av at desse no kan få forlengt opphaldsløyve.

